من الملعب.. شاهد أحدث ظهور لـ تريزيجيه بصحبة النني

نشر محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزى صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، ظهر فيها بصحبه محمد النني.
وكتب معلقا على الصورة :"brother"
ونجح محمود حسن تريزيجيه فى إحراز "هاتريك" فى لقاء فريقه أستون فيلا الودى أمام ويكمب وندرز كما يواصل أستون فيلا استعداده لانطلاق الدورى الإنجليزى الذى يبدأ فى 12 سبتمبر، وفاز على ويكمب الذى يلعب فى دورى الدرجة الثالثة الإنجليزى، بخمسة أهداف مقابل هدفين.
تريزيجيه نجح ف تسجيل 3 أهداف، رغم مشاركته فى 45 دقيقة فقط من المباراة.
ويفتتح أستون فيلا الذى يضم بين صفوفه الثنائى المصرى تريزيجيه وأحمد المحمدى مبارياته فى الموسم الجديد بالدورى الإنجليزى بمواجهة مانشستر سيتى.
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