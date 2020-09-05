الرياضة

كارتيرون يضم ثلاثي الزمالك إلى معسكر طلائع الجيش

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ضمَّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الثلاثي مصطفى فتحي وكريم بامبو ومحمد عنتر، إلى قائمة الفريق  التي ستخوض مباراة الغد أمام طلائع الجيش.

ويخوض الفريق الأبيض مواجهة  الطلائع المقرر لها غدا الأحد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان مصطفى فتحي تماثل للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن المباريات خلال الفترة الماصية وكانت عبارة عن  آلام في الحوض.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة؛ استعدادا لخوض المباراة، واختتم الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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