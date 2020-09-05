خطف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الأنظار بمجرد حضوره قرعة كأس العالم لكرة اليد التى تقام حاليا بمنطقة الأهرامات. وشهدت كواليس القرعة حوارًا جانبيًا استمر لمدة دقائق بين الخطيب والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. حوار جانبي بين الخطيب وحطب على هامش قرعة كأس العالم لكرة اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.