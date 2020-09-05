انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي سموحة ومنافسه أسوان بالتعادل الإيجابي "2-2"، في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة
.
وفي الدقيقة 44 تمكن لاعبي أسوان من إحراز هدف التعادل من خلال ركلة جزاء بعد تدخل قوي من ديريك نيسيبامبي على الحسيني سمير داخل منطقة الجزاء ليتمكن محمد عبد المجيد من تسجيلها.
وجاء تشكيل سموحة لمواجهة أسوان كالتالي :
حراسة المرمى : عمر صلاح .
خط الدفاع : كريم يحيى ، محمد كوفى ، أحمد جمال ، أحمد أبو الفتوح .
خط الوسط : أحمد حمص ، ناصر ماهر ، ايدى ايمومو ، شريف رضا .
خط الهجوم : ديريك تسيبامبى ، صلاح محسن .
ويتواجد على دكه البدلاء كلا من: حسين تيمور ، محمود معاذ ، يوسف ديوب ، أحمد حسن مكى ، محمد نادى ، محمد الترهونى ، محمود حليمو ، السيد فريد ، محمد طلعت .
ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري بينما تواجد أسوان في المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدوري المصري: شوط أول إيجابي بين سموحة وأسوان بنتيجة 2 - 2 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.