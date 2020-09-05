الدوري المصري: شوط أول إيجابي بين سموحة وأسوان بنتيجة 2 - 2

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي سموحة ومنافسه أسوان بالتعادل الإيجابي "2-2"، في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة

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وأحرز محمد عبد المجيد لاعب أسوان هدف تقدم فريقه على حساب سموحة في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول من خلال استلم الكرة في وسط مدافعي سموحة داخل منطقة الجزاء ثم دار بالكرة بشكل رائع وسددها على يمين الحارس عمر صلاح لتسكن الشباك.

وتمكن ديريك نيسيبامبي لاعب سموحة إحراز هدف التعادل في شباك أسوان في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول بعد وصله هجوم قوية من الفريق السكندري .

وفي الدقيقة 36 تمكن صلاح محسن لاعب نادي سموحة من إحراز الهدف الثاني في شباك أوسوان من هجمة مرتدة سريعة لينطلق صلاح محسن بالكرة من منتصف الملعب ثم راوخ الدفاع بشكل رائع ثم سدد الكرة على يسار الحارس مسعد عوض.

وفي الدقيقة 44 تمكن لاعبي أسوان من إحراز هدف التعادل من خلال ركلة جزاء بعد تدخل قوي من ديريك نيسيبامبي على الحسيني سمير داخل منطقة الجزاء ليتمكن محمد عبد المجيد من تسجيلها.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة أسوان كالتالي :