تريزيجيه يصنع هدفاً فى فوز أستون فيلا على أرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - حقق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه فوزا صعبا على حساب نظيره نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وديا.
ونجح لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه أن يصنع هدفا فى المباراة التي جمعت بين الفريقين خلف الأبواب المغلقة بملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
بينما شارك كل من أحمد المحمدي مع استون فيلا و محمد النني مع أرسنال فى المباراة.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " الأسبوع المقبل.
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