نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر من سفح الأهرامات لقرعة كأس العالم لكرة اليد 2021 في المقال التالي
بطولة العالم لكرة اليد للرجال هي بطولة كرة اليد دولية، وتقام كل سنتين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد ، منذ عام 1938. في البطولات الستة والعشرين التي عقدت، فازت 11 دولة مختلفة باللقب. فرنسا هي أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب بعدما فازت 6 ألقاب، تليها السويد ورومانيا برصيد 4 ألقاب لكل منهما
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