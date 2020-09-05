الرياضة

بث مباشر من سفح الأهرامات لقرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر من سفح الأهرامات لقرعة كأس العالم لكرة اليد 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر  من سفح الأهرامات بالجيزة لقرعة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 14 يناير إلى 31 من نفس الشهر.

بطولة العالم لكرة اليد للرجال  هي بطولة كرة اليد دولية، وتقام كل سنتين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد ‏، منذ عام 1938. في البطولات الستة والعشرين التي عقدت، فازت 11 دولة مختلفة باللقب. فرنسا هي أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب بعدما فازت 6 ألقاب، تليها السويد ورومانيا برصيد 4 ألقاب لكل منهما

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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