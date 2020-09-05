نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بني سويف يكتسح أبو قير برباعية وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بني سويف، فوزا كاسحا، على حساب، فريق أبو قير، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المواجهة الودية التي أقيمت، السبت، بملعب توليب برج العرب.

شهد الشوط الاول، تفوق للفريق السويفي، بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى بلبه، وسجل لأبو قير اللاعب اسلام حسين.

وفي الشوط الثاني، اضاف بني سويف هدفين عن طريق محمود عبد العاطي، ورضا سيد.