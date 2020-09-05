3 نجوم بدلاء سواريز في يوفنتوس

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية أن يوفنتوس الإيطالي يستعد لتحديد بديل آخر لتدعيم خط الهجوم بدلاً من التعاقد مع الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن يوفنتوس يجري اتصالات مع الأوروجوياني الآخر أدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد صعوبة التعاقد مع لويس سواريز.
وألمحت الشبكة العالمية أن بعض التقارير الصحفية تحدثت عن انسحاب يوفنتوس من المفاوضات للتعاقد مع لويس سواريز بعد تأكيد استمرار ميسي مع برشلزنة ويتجهون الآن إلى التعاقد مع كافاني بدلاً منه.
وأفادت الشبكة العالمية بأنه هناك خيارات أخرى أمام مسئولي السيدة العجوز مع وجود كلا ما أدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وإيدين دجيكو نجم روما الإيطالي وآركاديوز ميليك نجم نابولي الإيطالي.
وأوضحت الشبكة العالمية أن كافاني لاعب حر في الوقت الحالي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
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