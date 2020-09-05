نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا تضرب صفوف بنى سويف قبل عودة المظاليم في المقال التالي
وععلن مسوؤلى النادى السويفي، عن ظهور حالتين بصفوف الفريق، عقب ظهور نتائج التحاليل والمسحة الأخيرة التى أجريت للفريق بمعسكره بالإسكندرية .
وخاض الفريق السويفى بقيادة مديره الفنى حسن موسي العديد من المباريات الودية وذلك بهدف الاطمئنان على المستوى البدنى والفنى للاعبين خاصة فى ظل غياب بسبب فترة التوقف لمدة أكثر من أربع اشهر .
وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف : للاسف نتيجه التحاليل اسفرت وجود حالتين إيجابي بصفوف الفريق .
واضاف قائلا : الإصابات بدأت تضرب صفوف الفريق بالمعسكر خاصة بعد إصابة اللاعبين ( محمود الحضرى و محروس محمود و بلال سالم و عاطف محمود و على وزه و محمد عبد الجواد و ليتشا ) وأصبح هناك و للاسف نقص عددى كبير .
واختتم بقوله : حسن موسي المدير الفنى للفريق طالب مسوؤلى قطاع الناشئين بتصعيد ٥ لاعبين لسرعه تجهيزهم لمواجهه النقص العددى الذى ضرب الفريق .
وكان بنى سويف قد لعب مباريات ودية بمعسكر الإسكندرية، امام المقاصة وبتروجيت، والحمام، وفاركو، وسبورتنج، وأبو قير.
ويحتل بنى سويف المركز الاول بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 35 نقطة، ويتبقي له 5 جولات متبقية من عمر المسابقة أمام فرق ديروط والفيوم وتليفونات بنى سويف وطهطا .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كورونا تضرب صفوف بنى سويف قبل عودة المظاليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.