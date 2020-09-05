الرياضة

الحمام يواجه فاركو وديا

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الحمام، مع نظيره، فاركو، في الرابعة من عصر الإثنين المقبل، ضمن استعدادات الفريقان لعودة دوري القسم الثاني.

وسبق لفريق الحمام، خوض مبارتان وديتان، عقب العودة من فترة الراحة الإجبارية، حقق خلالهم الفوز على مركز شباب برج العرب بسبعة أهداف نظيفة، وخسر من بني سويف، بهدفين مقابل هدف.

كما تعادل فاركو، مؤخرا مع بني سويف، بهدف لكل منهما، بملعب برج العرب الفرعي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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