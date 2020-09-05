الرياضة

جزائية متأخرة تمنح إنجلترا فوزاً صعباً أمام أيسلندا

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دوت الخليج -
جزائية متأخرة تمنح إنجلترا فوزاً صعباً أمام أيسلندا
اقتنص منتخب إنجلترا فوزا مثيرا من ملعب مضيفه منتخب أيسلندا 1 - صفر اليوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المستوى الثاني للمجموعة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

وكانت المباراة تتجه للانتهاء بالتعادل السلبي لكن منتخب إنجلترا حصل على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، تزامنت مع طرد لاعب ايسلندا سفيرير إنغاسون، ليسجل منها رحيم ستيرلينغ هدف الفوز القاتل.

وأكمل منتخب إنجلترا أيضا بعشرة لاعبين لطرد كايل ووكر في الدقيقة 72. وحصد منتخب إنجلترا نقاط مباراته الأولى ليتصدر مجموعته بثلاث نقاط قبل انتهاء الجولة الأولى من المسابقة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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