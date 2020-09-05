اكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية وافق على حضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد فى مصر.
و تستضيف مصر منافسات البطولة التى تشهد مشاركة ٣٢ منتخبا لأول مرة فى التاريخ.
وأكد مصطفى ان حضور رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية يعد مكسبا كبيرا للبطولة وهو المانى الجنسية.
وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحن نجتمع اليوم عند سفح الاهرامات لنعلن للعالم اننا قادرون ،و عازمون على تحقيق النجاح الباهر لبطولة العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح من خبرات تنظيمية وتوافر البنية الإنشائية الرياضية ووسائل الانتقال وفنادق الإقامة والمطارات الدولية والمعالم السياحية وعوامل الأمن والأمان والاستقرار.
ووجه صبحي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي تقديم الدعم والتوجيه لإخراج مونديال اليد بشكل يليق بمكانة مصر الدولية والتاريخية.
ووجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا والمنظمة للحدث العالمي واعدا الجميع بكرم الضيافة ورقي التنظيم
وقال صبحي إن كلمة السر في تحقيق النجاح للبطولة يكمن في تكاتف وتعاون الجميع من مؤسسات الدولة والجماهير المصرية والاتحاد الدولي والمصري لليد، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى.
وتقام البطولة في الفترة من 13 -31 يناير 2021، و ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 ،وتقام منافساتها على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مكسب كبير.. حسن مصطفى: رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية وافق على حضور مونديال اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.