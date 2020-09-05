مكسب كبير.. حسن مصطفى: رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية وافق على حضور مونديال اليد

اكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية وافق على حضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد فى مصر.

و تستضيف مصر منافسات البطولة التى تشهد مشاركة ٣٢ منتخبا لأول مرة فى التاريخ.

وأكد مصطفى ان حضور رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية يعد مكسبا كبيرا للبطولة وهو المانى الجنسية.

و‎قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحن نجتمع اليوم عند سفح الاهرامات لنعلن للعالم اننا قادرون ،و عازمون على تحقيق النجاح الباهر لبطولة العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح من خبرات تنظيمية وتوافر البنية الإنشائية الرياضية ووسائل الانتقال وفنادق الإقامة والمطارات الدولية والمعالم السياحية وعوامل الأمن والأمان والاستقرار.

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‎ووجه صبحي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي تقديم الدعم والتوجيه لإخراج مونديال اليد بشكل يليق بمكانة مصر الدولية والتاريخية.

ووجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا والمنظمة للحدث العالمي واعدا الجميع بكرم الضيافة ورقي التنظيم

‎وقال صبحي إن كلمة السر في تحقيق النجاح للبطولة يكمن في تكاتف وتعاون الجميع من مؤسسات الدولة والجماهير المصرية والاتحاد الدولي والمصري لليد، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى.

‎وتقام البطولة في الفترة من 13 -31 يناير 2021، و ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 ،وتقام منافساتها على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب