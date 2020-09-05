أشرف صبحي يوجه رسالة للرئيس السيسي خلال قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إننا نجتمع اليوم عند سفح الاهرامات؛ لنعلن للعالم اننا قادرون، وعازمون على تحقيق النجاح الباهر لبطولة العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر، على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية؛ بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح، ومن خبرات تنظيمية، وتوافر البنية الإنشائية الرياضية، ووسائل الانتقال، وفنادق الإقامة، والمطارات الدولية، والمعالم السياحية، وعوامل الأمن والأمان والاستقرار.
ووجه صبحي، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم الدعم والتوجيه؛ لإخراج مونديال اليد بشكل يليق بمكانة مصر الدولية والتاريخية.
كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا والمنظمة للحدث العالمي، واعدا الجميع بكرم الضيافة ورقي التنظيم.
وقال صبحي إن كلمة السر في تحقيق النجاح للبطولة؛ يكمن في تكاتف وتعاون الجميع، من مؤسسات الدولة، والجماهير المصرية، والاتحادين "الدولي والمصري" لليد، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى.
وتقام البطولة في الفترة من 13 -31 يناير 2021، و ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 ،وتقام منافساتها على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.
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