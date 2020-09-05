الرياضة

أشرف صبحي يوجه رسالة للرئيس السيسي خلال قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

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‎قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إننا نجتمع اليوم عند سفح الاهرامات؛ لنعلن للعالم اننا قادرون، وعازمون على تحقيق النجاح الباهر لبطولة العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر، على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية؛ بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح، ومن خبرات تنظيمية، وتوافر البنية الإنشائية الرياضية، ووسائل الانتقال، وفنادق الإقامة، والمطارات الدولية، والمعالم السياحية، وعوامل الأمن والأمان والاستقرار.

‎ووجه صبحي، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم الدعم والتوجيه؛ لإخراج مونديال اليد بشكل يليق بمكانة مصر الدولية والتاريخية. 

كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا والمنظمة للحدث العالمي، واعدا الجميع بكرم الضيافة ورقي التنظيم.

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‎وقال صبحي إن كلمة السر في تحقيق النجاح للبطولة؛ يكمن في تكاتف وتعاون الجميع، من مؤسسات الدولة، والجماهير المصرية، والاتحادين "الدولي والمصري" لليد، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى.

‎وتقام البطولة في الفترة من 13 -31 يناير 2021، و ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 ،وتقام منافساتها على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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