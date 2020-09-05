الرياضة

المنيا يهزم ديروط بثلاثية نظيفة في أولى ودياته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق فريق المنيا الفوز على فريق ديروط بثلاثة أهداف مقابل لا شىء ، في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب النادي الرئيسي.

ودخل فريق المنيا المباراة تحت قيادة المدير الفني شديد قناوي، بتشكيل في الشوط الأول ضم كل من: عمرو خالد (حارس مرمى)

أيمن ناصر - أحمد رضا - محمد آدم - حازم مرعى - مصطفى الشوبكشي - داوودا - كامل أحمد - علي دياب - شعبان عبدالحميد - حسام حسن.

Advertisements

وفي الشوط الثاني خاض المنيا بتشكيل ضم: عبدالكافي رجب في حراسة المرمى - برسوم محروس - محمود المنشاوي - احمد كاستيلا - عباس مصطفى - محمد شديد - بدوي عاشور - أحمد عصام - محمد محسن - محمد سماره - عمرو عثمان، كما شارك الناشئين محمد عيد الرحيم واحمد أشرف.

وسجل أهداف المنيا خلال الشوط الاول اللاعبين: كامل أحمد، وحسام حسن، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب أحمد عصام الهدف الثالث من ضربة جزاء .

كما حضر المباراة المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار احمد عمر نائب رئيس النادي، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، و الدكتور علي مجدي عضو مجلس الإداره

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المنيا يهزم ديروط بثلاثية نظيفة في أولى ودياته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا