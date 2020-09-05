المنيا يهزم ديروط بثلاثية نظيفة في أولى ودياته

حقق فريق المنيا الفوز على فريق ديروط بثلاثة أهداف مقابل لا شىء ، في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب النادي الرئيسي.

ودخل فريق المنيا المباراة تحت قيادة المدير الفني شديد قناوي، بتشكيل في الشوط الأول ضم كل من: عمرو خالد (حارس مرمى)

أيمن ناصر - أحمد رضا - محمد آدم - حازم مرعى - مصطفى الشوبكشي - داوودا - كامل أحمد - علي دياب - شعبان عبدالحميد - حسام حسن.

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وفي الشوط الثاني خاض المنيا بتشكيل ضم: عبدالكافي رجب في حراسة المرمى - برسوم محروس - محمود المنشاوي - احمد كاستيلا - عباس مصطفى - محمد شديد - بدوي عاشور - أحمد عصام - محمد محسن - محمد سماره - عمرو عثمان، كما شارك الناشئين محمد عيد الرحيم واحمد أشرف.

وسجل أهداف المنيا خلال الشوط الاول اللاعبين: كامل أحمد، وحسام حسن، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب أحمد عصام الهدف الثالث من ضربة جزاء .

كما حضر المباراة المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار احمد عمر نائب رئيس النادي، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، و الدكتور علي مجدي عضو مجلس الإداره