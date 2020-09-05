رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يضع شعار مونديال 2021 على زِيّ رئيس الوزراء

وضع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد "دبوس وشعار كأس العالم لكرة اليد 2021، علي زِيّ ، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال فعاليات قرعة البطولة المقامة تحت سفح الأهرامات.
ويشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، ويقام الحفل القرعة بمنطقة الاهرامات.
ويتقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور الحفل، إلى جانب كل من، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.
ويشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديد من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.
ووقع اختيار شركة تذكرتي على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، واختيار الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل
وتقام البطولة في الفترة من 13 -31 يناير 2021، و ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 ،وتقام منافساتها على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.
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