الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لنادي مصر في الدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، معسكرًا مغلقًا، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة فريق نادي مصر في المباراة المقرر إقامتها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري العام.
وخاض الفريق المران الأساسي في ثوبه الجديد تحت قيادة أحمد العجوز مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق.
يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة اعلنت موعد قمة الإسماعيلى مع الأهلى والتى تنطلق يوم 11 سبتمبر الجارى باستاد الجيش ببرج العرب ، لحساب الجولة الــ26 من عمر مسابقة الدورى العام.
واعلنت اللجنة موعد مواجهة الفريق مع المقاولون العرب منتصف الشهر الجارى باستاد الإسماعيلية فى الجولة الــ27 للمسابقة.
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