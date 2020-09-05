نصف دستة أهداف و3 ضربات جزاء. .سموحة يتعادل مع أسوان 3-3 فى مباراة مثيرة بالدوري

احرز محمد عبد المجيد لاعب أسوان هدف تقدم فريقه في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول بعد استلام الكرة وسط مدافعي سموحة داخل منطقة الجزاء ثم دار بالكرة بشكل رائع وسددها على يمين الحارس عمر صلاح لتسكن الشباك.

وتمكن ديريك نيسيبامبي لاعب سموحة إحراز هدف التعادل في شباك أسوان في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول بعد وصله هجوم قوية من الفريق السكندري .

وفي الدقيقة 36 تمكن صلاح محسن لاعب نادي سموحة من إحراز الهدف الثاني في شباك أوسوان من هجمة مرتدة سريعة وانطلق بالكرة من منتصف الملعب ثم راوخ الدفاع بشكل رائع وسدد الكرة على يسار الحارس مسعد عوض.

وفي الدقيقة 44 تمكن محمد عبد المجيد لاعب أسوان من إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء بعد تدخل قوي من ديريك نيسيبامبي على الحسيني سمير داخل منطقة الجزاء