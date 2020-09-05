وفي الدقيقة 44 تمكن محمد عبد المجيد لاعب أسوان من إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء بعد تدخل قوي من ديريك نيسيبامبي على الحسيني سمير داخل منطقة الجزاء
وتمكن محمد عبد الجليل في الدقيقة "88"، من إحراز الهدف الثالث في شباك سموحة من ركلة جزاء بعد تدخل قوي من الحارس عمر صلاح على محمد عبد المجيد داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 95 تمكن ناصر ماهر لاعب نادي سموحة من إحراز الهدف الثالث في شباك نادي أسوان من ركلة جزاء ، ليعلن تعادل فريقه قبل إنتهاء المباراة بدقائق قليلة .
واحتل سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري بينما تواجد أسوان في المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة .
واحتل سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري بينما تواجد أسوان في المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نصف دستة أهداف و3 ضربات جزاء. .سموحة يتعادل مع أسوان 3-3 فى مباراة مثيرة بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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