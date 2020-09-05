الرياضة

نصف دستة أهداف و3 ضربات جزاء. .سموحة يتعادل مع أسوان 3-3 فى مباراة مثيرة بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
انتهت احداث المباراة التي جمعت بين فريقي أسوان و سموحة بالتعادل الإيجابي "3-3"، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري ..

احرز محمد عبد المجيد لاعب أسوان هدف تقدم فريقه في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول بعد استلام  الكرة وسط مدافعي سموحة داخل منطقة الجزاء ثم دار بالكرة بشكل رائع وسددها على يمين الحارس عمر صلاح  لتسكن الشباك.
وتمكن ديريك نيسيبامبي لاعب سموحة إحراز هدف التعادل في شباك أسوان في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول بعد وصله هجوم قوية من الفريق السكندري .
وفي الدقيقة 36 تمكن صلاح محسن لاعب نادي سموحة من إحراز الهدف الثاني في شباك أوسوان من هجمة مرتدة سريعة وانطلق بالكرة من منتصف الملعب ثم راوخ الدفاع بشكل رائع وسدد الكرة على يسار الحارس مسعد عوض.

وفي الدقيقة 44 تمكن محمد عبد المجيد  لاعب أسوان من إحراز هدف التعادل من  ركلة جزاء بعد تدخل قوي من ديريك نيسيبامبي على الحسيني سمير داخل منطقة الجزاء

وتمكن محمد عبد الجليل في الدقيقة "88"، من إحراز الهدف الثالث في شباك سموحة من  ركلة جزاء بعد تدخل قوي من الحارس عمر صلاح على محمد عبد المجيد داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 95 تمكن ناصر ماهر لاعب نادي سموحة من إحراز الهدف الثالث في شباك نادي أسوان من ركلة جزاء ، ليعلن تعادل فريقه قبل إنتهاء المباراة بدقائق قليلة .

واحتل سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة  من جدول ترتيب الدوري المصري بينما تواجد أسوان في المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة .

واحتل سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة  من جدول ترتيب الدوري المصري بينما تواجد أسوان في المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نصف دستة أهداف و3 ضربات جزاء. .سموحة يتعادل مع أسوان 3-3 فى مباراة مثيرة بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا