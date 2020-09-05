وزير الرياضة يحتفي بالفنان العالمي خالد النبوي

احتفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالفنان خالد النبوي، في حفل سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد، المزمع إقامتها في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دول لأول مرة في تاريخ البطولة.

وحظى النبوي باستقبال حافل من وزير الشباب والرياضة، وقال صبحي، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات والدعم للجنة المنظمة التي تعمل بالتنسيق اليومى مع وزارة الشباب والرياضة ومع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذي لا يألوا جهدًا في دعم منظومة كرة اليد المصرية.

ويقام الحفل حاليًا في منطقة الأهرامات، ويحيي الحفل الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددًا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، بينما يقدم الحفل الثلاثي الإعلامية جاثمين طه و الفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم.