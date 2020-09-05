شاهد | تميمة وكأس العالم لكرة اليد في حفل قرعة المونديال

حرص العديد من الحضور علي التقاط الصور التذكارية مع تميمة كأس العالم ٢٠٢١ لكرة اليد التي تستضيفها مصر ، وايضا التقاط صور تذكارية مع كأس العالم خلال حفل القرعة المقام عند سفح الاهرامات , حيث حرص منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي علي التقاط الصور التذكارية مع التميمة والكأس بجانب اللجنة المنظمة الذين قاموا بإلتقاط صور تذكارية ايضا.

وتشهد حفلة القرعة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة و عدد من الوزراء كما حضر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى و معه محمد الجارحي عضو مجلس النادي الاهلي.

وتقام مباريات المجموعات الثماني في ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لــ ٢٢ ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لــ ٥٥٠٠ متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤٥٠٠ متفرج .