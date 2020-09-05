وينتظر سموحه نتيجة مباراة الشرقية للدخان مع السادات والتى يتحدد على ضوء نتيجتها ترتيب الفرق من الأول إلى الثالث، وفى كل الأحوال فقد ضمن سموحه بنتيجة اليوم إحد المراكز الثلاث الأولى بالمسابقة.
ويتكون فريق سموحه من اللاعبات:
نور وحيد وسلمى طارق ورنا مصطفى وتقى مصطفى ويا سمين الزوكا وسلمى العبادى
ودعاء ومريم هانى وروان سليمان وندى علاء ومريم صلاح وفرح حرفوش ويا سمين أحمد وبانسيه محمد وفريده محمود وياسمين بخيت وهدى ودانا
ويمنى ياسر وسهيلة عبد اللطيف.
ويضم الجهاز الفنى: الكابتن اسلام الطويلة والكابتن مصطفى دهب والكابتن مصطفى خليل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هوكى سيدات سموحة يتعادل مع السادات وينتظر مباراة تحديد المراكز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.