هوكى سيدات سموحة يتعادل مع السادات وينتظر مباراة تحديد المراكز

تعادل فريق هوكى السيدات بنادى سموحه مع فريق السادات بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى. وينتظر سموحه نتيجة مباراة الشرقية للدخان مع السادات والتى يتحدد على ضوء نتيجتها ترتيب الفرق من الأول إلى الثالث، وفى كل الأحوال فقد ضمن سموحه بنتيجة اليوم إحد المراكز الثلاث الأولى بالمسابقة. ويتكون فريق سموحه من اللاعبات: نور وحيد وسلمى طارق ورنا مصطفى وتقى مصطفى ويا سمين الزوكا وسلمى العبادى Advertisements ودعاء ومريم هانى وروان سليمان وندى علاء ومريم صلاح وفرح حرفوش ويا سمين أحمد وبانسيه محمد وفريده محمود وياسمين بخيت وهدى ودانا ويمنى ياسر وسهيلة عبد اللطيف. ويضم الجهاز الفنى: الكابتن اسلام الطويلة والكابتن مصطفى دهب والكابتن مصطفى خليل.

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