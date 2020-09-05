الرياضة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من التوقيع مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، طالب إدارة ناديه بسرعة الحصول على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.

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ويرغب كارتيرون، في التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز والمنتخب الوطني، لتدعيم خط الوسط بالموسم الجديد.

وأبدى دونجا، رغبته في وقت سابق اللعب لصفوف القلعة البيضاء، مطالبًا ناديه بالتساهل من أجل رحيله، في ظل تجديد عقده مؤخرًا.

ويعتبر دونجا، واحد من أفضل لاعبي خط الوسط بالدوري المصري حتى الآن، الأمر الذي جعله ينضم لصفوف المنتخب الوطني بالفترة الأخيرة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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