الرياضة

تميمة وكأس العالم لليد يُزينان حفل قرعة المونديال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تميمة وكأس العالم لليد يُزينان حفل قرعة المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام العديد من الضيوف الحاضرين لقرعة كاس العالم لكرة اليد 2021 والتي تستضيفها مصر من الفترة 14 يناير إلى 31 من نفس الشهر، بإلتقاط الصور التذكارية مع مع كأس العالم خلال حفل القرعة المقام تحت سفح الأهرامات، حيث حرص منتصر النبراوي رئيس شركة تدكرتي على إلتقاط الصور التذكارية مع التميمة والكأس بجانب اللجنة المنظمة الذين قاموا بالتقاط صور تذكارية أيضًا. 

وتشهد حفلة القرعة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة وعدد من الوزراء كما حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى  ومعه محمد الجارحي عضو مجلس النادي الأهلي. 

وتقام مباريات المجموعات الثمانية في ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع ل ٢٢ ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل ٥٥٠٠ متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤٥٠٠ متفرج .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تميمة وكأس العالم لليد يُزينان حفل قرعة المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا