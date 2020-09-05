نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تميمة وكأس العالم لليد يُزينان حفل قرعة المونديال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قام العديد من الضيوف الحاضرين لقرعة كاس العالم لكرة اليد 2021 والتي تستضيفها مصر من الفترة 14 يناير إلى 31 من نفس الشهر، بإلتقاط الصور التذكارية مع مع كأس العالم خلال حفل القرعة المقام تحت سفح الأهرامات، حيث حرص منتصر النبراوي رئيس شركة تدكرتي على إلتقاط الصور التذكارية مع التميمة والكأس بجانب اللجنة المنظمة الذين قاموا بالتقاط صور تذكارية أيضًا.
وتشهد حفلة القرعة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة وعدد من الوزراء كما حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى ومعه محمد الجارحي عضو مجلس النادي الأهلي.
وتقام مباريات المجموعات الثمانية في ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع ل ٢٢ ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل ٥٥٠٠ متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤٥٠٠ متفرج .
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