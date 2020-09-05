الرياضة

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

حسم مسئولو النادي الأهلى موقفهم من بيع عمار حمدى، صانع ألعاب الفريق، المعار إلى طلائع الجيش، إلى الدورى التركى.

 

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وأكد سيد عبد الحفيظ فى تصريحات صحفية اليوم: "أن الأهلي  لايفكر في بيع عمار حمدى فى هذه المرحلة السنية، حيث لا يزال لاعبا صغير السن، كما يرغب فايلر فى عودته بالموسم الجديد".

 

وتابع: "فى حال وصول عرض رسمى للاعب فلن نوافق على بيعه، ولكن الأقرب سيكون هو الإعارة بعد الرجوع إلى الجهاز الفنى".

 ويجيد عمار حمدى اللعب فى أكثر من مركز سواء فى خط الوسط أو تحت رأس الحربة أو مركز الظهير الأيمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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