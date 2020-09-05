نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021.. مجموعات حديدية وأخري متوازنة ومواجهات من العيار الثقيل (مُحدث) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 14 يناير 2021 إلى 31 من نفس الشهر، عن مجموعات حديدية وأخري متوازنة، وذلك خلال القرعة التي أقيمت مساء اليوم، السبت، تحت سفح الأهرامات بمدينة الجيزة. ووقع منتخبا المصري في المجموعة بجانب منتخبات () وكان تصنيف المنتخبات جاء على النجو التالي : التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد. التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا. التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي. التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا - المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي. وجاءت المجموعات على النحو التالي :- Advertisements المجموعة الأولى: كاب فيردي - أوروجواي - ألمانيا المجموعة الثانية: بولندا - البرازيل - إسبانيا المجموعة الثالثة: أنجولا - اليابان - كرواتيا المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - البحرين - الدنمارك المجموعة الخامسة: منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي - فرنسا - النرويج المجموعة السادسة: المغرب - آيسلندا - البرتغال المجموعة السابعة: المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد المجموعة الثامنة: روسيا - كوريا الجنوبية - سلوفينيا

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