منتخب مصر لكرة اليد يختار المجموعة الـ 7 في كأس العالم 2021

اختار منتخب مصر لكرة اليد، المجموعة 7 ، خلال فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد 2021 بمنطقة الاهرامات، والتي تستضيفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير المقبل، بمشاركة ٣٢ دولة، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وفيما يلي، نوضح المجموعات، والدول الموجودة بكل منها..

* المجموعة الاولي :

- الرأس الاخضر

- أوروجواي

- ألمانيا

* المجموعة الثانية :

- بولندا

- البرازيل

- أسبانيا

* المجموعة الثالثة :

- انجولا

- اليابان

- كرواتيا

* المجموعة الرابعه :

- الكونغو الديمقراطية

- البحرين

- الدانمارك

* المجموعة الخامسة :

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- امريكا الشمالية

- فرنسا

- النرويج

* المجموعة السادسة :

- المغرب

- ايسلندا

- البرتغال

* المجموعة السابعه :

- ممثل امريكا الجنوبيه

- جمهورية التشيك

- السويد

- مصر

* المجموعة الثامنه :

- روسيا

- كوريا الجنوبية

- سلوفينيا