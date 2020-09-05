حقق منتخب إنجلترا فوزاً صعباً في الوقت القاتل على أيسلندا بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية. وسجل رحيم سترلينج هدف إنجلترا الوحيد من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة الأخيرة من المباراة، مع تسجيل المشاركة الأولى للاعب مانشستر سيتي فيل فودين بقميص منتخب إنجلترا. وتعرض كايل ووكر مدافع منتخب إنجلترا للطرد في الدقيقة 71 بعد ما حصل على إنذارين. وبعدما سجل منتخب إنجلترا الهدف الأول في الوقت القاتل ارتدت الهجمة وحصل منتخب أيسلندا على ركلة جزاء. الفوز منح إنجلترا صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية التي تضم بجانب منتخب الأسود الثلاثة كل من بلجيكا والدنمارك وأيسلندا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دوري الأمم الأوروبية.. إنجلترا تحقق فوزاً صعباً على أيسلنداك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.