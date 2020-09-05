حمادة صدقي في موقف حرج داخل نادي سموحة بعد التعادل مع أسوان

وقرر أيضا فرج عامر، إيقاف مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم الحالي من بطولة الدوري، وتحقيق المكاسب في المباريات القادمة. وتمسك المهندس محمد فرج عامر بتطبيق العقوبة اللاعبين عقب مباراة اليوم أمام نادي أسوان لحين العودة إلي المستوي الفني المطلوب والتواجد في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري. وأصبح حمادة صدقي في مواجهة جديدة خلال اللقاء المقبل ليبدأ صفحة جديدة مع مجلس إدارة نادي سموحة وجماهير الفريق السكندري.

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