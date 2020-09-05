تعرف علي مجموعة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم لكرة اليد

اسفرت قرعه كأس العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الـ7 فى فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد بمنطقة الاهرامات، التي ستسضفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة .

* المجموعة السابعة :

- مصر

- بطل امريكا الجنوبية

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- جمهورية التشيك

- السويد

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ 22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .

بدأت مراسم القرعة بحفل الموسيقار عمرو خيرت بمجموعة من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب الحاضرين ، تبعها مجموعة من الاستعراضات الفرعونية التي تعبر عن التاريخ المصري ، وأعقبها مراسم قرعة بطولة العالم وإختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة ، بينما يقدم الحفل الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم .