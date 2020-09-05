الرياضة

تامر موسى ومحمد عبدالرحيم يساندان الإسماعيلي خلال التدريب الجماعي

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حرص تامر موسى ومحمد عبدالرحيم، عضوي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، حضور المران الأساسي للفريق  الأول لكرة القدم بالنادي ، من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة نادي مصر المقرر لها الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.

وشهد المران مشاركة محمد حمص مدرب الفريق، التدريب الجماعي للفريق، من أجل تحفيزهم وإعادة الروح والثقة للاعبين، قبل مواجهة فريق نادي مصر الإثنين المقبل في الدوري.

ويخوض الفريق المران الأساسي في ثوبه الجديد تحت قيادة أحمد العجوز مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق.

يذكر أن أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد قمة الإسماعيلى مع الأهلى والتى تنطلق يوم 11 سبتمبر الجارى باستاد الجيش ببرج العرب ، لحساب الجولة الــ26 من عمر مسابقة الدورى العام.

كما أعلنت اللجنة موعد مواجهة الفريق مع المقاولون العرب منتصف الشهر الجارى باستاد الإسماعيلية فى الجولة الــ27 للمسابقة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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