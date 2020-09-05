تامر موسى ومحمد عبدالرحيم يساندان الإسماعيلي خلال التدريب الجماعي

حرص تامر موسى ومحمد عبدالرحيم، عضوي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، حضور المران الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة نادي مصر المقرر لها الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.
وشهد المران مشاركة محمد حمص مدرب الفريق، التدريب الجماعي للفريق، من أجل تحفيزهم وإعادة الروح والثقة للاعبين، قبل مواجهة فريق نادي مصر الإثنين المقبل في الدوري.
ويخوض الفريق المران الأساسي في ثوبه الجديد تحت قيادة أحمد العجوز مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق.
يذكر أن أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد قمة الإسماعيلى مع الأهلى والتى تنطلق يوم 11 سبتمبر الجارى باستاد الجيش ببرج العرب ، لحساب الجولة الــ26 من عمر مسابقة الدورى العام.
كما أعلنت اللجنة موعد مواجهة الفريق مع المقاولون العرب منتصف الشهر الجارى باستاد الإسماعيلية فى الجولة الــ27 للمسابقة.
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