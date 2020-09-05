موسم صعب.. ماذا ينتظر ميسي وبرشلونة خلال هذا العام

ربما يشعر مشجعو برشلونة بالاطمئنان الآن بعد سماع قرار استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب البلوجرانا مع الفريق في الموسم المقبل، ولكن الأمر في الحقيقة لا يبدو كذلك.

ميسي أوضح في حوار مطول اليوم أنه سوف يستمر مع برشلونة الموسم المقبل، كي لا يدخل في نزاعات قضائية مع النادي الكتالوني في المحاكم، وهو ما يعني أنه اضطر للبقاء مع الفريق على عكس إرادته بالرحيل للبحث عن تحديات أخرى.

هجوم ميسي على جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، وتأكيده على عدم وجود مشروع حقيقي، يؤكد على أن الخلاف ليس بين ليو والنادي ولكنه مع من يقود النادي من الناحية الإدارية، ولكن يبقى السؤال هل ستكون الأمور على ما يرام في الموسم المقبل داخل الفريق؟.

Advertisements

قرار استمرار ميسي مع برشلونة في ظل وجود بارتوميو، لن يجدي نفعًا، في ظل العلاقة المتوترة بين الثنائي، فلن يكون الفريق قادرًا على تحقيق الألقاب في الموسم المقبل، بسبب الخلاف الذي دار بين أهم شخصين داخل النادي الكتالوني، فكان من الأفضل رحيل ليو في الصيف الحالي أو استقالة بارتوميو من منصبه، دون الانتظار لانتخابات مجلس إدارة النادي في مارس المقبل.

صحيح أن الفريق سيكون تحت قيادة مدرب رائع مثل رونالدو كومان، ولكن هل سيكون المدير الفني قادرًا على العمل وسط هذه الأجواء المشحونة بين رئيس النادي ونجم الفريق الأول؟ بالتأكيد ستكون الأمور صعبة على المدرب الهولندي وعلى البرغوت أيضًا، الذي لن يكون في قمة تركيزه أثناء مباريات البرسا، بسبب إجباره على الاستمرار.

في النهاية كل الأمور تشير إلى موسم كارثي آخر في انتظار برشلونة، ولكن ربما يتم إصلاح الأمور بين الطرفين، وقد يجدد ليو عقده مع البرسا في نهاية الموسم القادم، في حالة قدوم رئيس جديد يقدر على إقناع البرغوت بالاستمرار وعدم الرحيل.