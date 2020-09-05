نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، استبعاد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق، من قائمة مباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الأحد.
واشتكى زيزو من بعض الآلام بالعضلة الأمامية، وهو ما دفع المدير الفني لاستبعاده من مواجهة الطلائع لعدم تفاقم الإصابة.
وكان طبيب الزمالك قد أعلن غياب الثنائي محمود الونش ومحمود عبد الرازق شيكابالا عن مباراة الفريق القادم ضد طلائع الجيش.
ويلتقي الزمالك مع الطلائع، غدا الأحد، في الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني في المسابقة، برصيد 48 نقطة، متخلفا بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر، كما ستخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم.
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