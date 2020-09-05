فان دي بيك يكشف كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الهولندي دوني فان دي بيك نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي كواليس فشل إنتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم الماضي.
وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد تعاقد مع فان دي بيك البالغ من العمر 23 عامًا قادمًا من آياكس أمستردام الهولندي مقابل 40 مليون يورو بالإضافة الى 5 مليون يورو كمكافآت.
وقال فان دي بيك في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية :"كنت قريبًا من الإنتقال إلى ريال مدريد وكان هناك اتفاق بين الناديين لكن لم تتم العملية لأنه هناك لاعبين كان من المفترض أن يرحلوا ولكنهم استمروا مع الملكي".
واختتم دي بيك تصريحاته قائلاً:"كنت منزعج في البداية وتساءلت عما إذا كان سيُتاح لى مرة أخرى الإنتقال إلى ريال مدريد".
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