"بن عمي" يخسر المرحلة الثامنة بسباق فرنسا للدراجات الهوائية

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أحمد جودة - القاهرة -
خسر لاعب الدراجات الهوائية الإماراتي عبد الرحمن حسن الملقب ب "بن عمي" المرحلة الثامنة بسباق فرنسا للدراجات الهوائية، حيث يعد الدراج العربي الوحيد المشارك بالسباق بين الدراجين البالغ عددهم 176 من 22 فريقا.
حيث أحرز الفرنسي نان بيترز المرحلة الثامنة، بين كازير-سور-غارون ولودونفياي في بيرينيه، مقابل احتفاظ البريطاني آدم ياتيس (فريق ميتشيلتون) بالقميص الأصفر.
وانطلق سباق فرنسا الدولى للدراجات الهوائية المكون من 21 مرحلة فى مدينة نيس، وسط إجراءات مشددة، والتي صنّفها رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس بأنها "منطقة حمراء" في تصنيف "كوفيد-19".
ويعتبر المنظمون أن هذا الأمر كان متوقعا حيث سينطلق السباق بغياب الجماهير عن خط الانطلاق، مع حظر وقوف السيارات على جوانب الطرقات خلال المراحل إضافة إلى خط النهاية.
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