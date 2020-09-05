نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بن عمي" يخسر المرحلة الثامنة بسباق فرنسا للدراجات الهوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر لاعب الدراجات الهوائية الإماراتي عبد الرحمن حسن الملقب ب "بن عمي" المرحلة الثامنة بسباق فرنسا للدراجات الهوائية، حيث يعد الدراج العربي الوحيد المشارك بالسباق بين الدراجين البالغ عددهم 176 من 22 فريقا.

حيث أحرز الفرنسي نان بيترز المرحلة الثامنة، بين كازير-سور-غارون ولودونفياي في بيرينيه، مقابل احتفاظ البريطاني آدم ياتيس (فريق ميتشيلتون) بالقميص الأصفر.

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وانطلق سباق فرنسا الدولى للدراجات الهوائية المكون من 21 مرحلة فى مدينة نيس، وسط إجراءات مشددة، والتي صنّفها رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس بأنها "منطقة حمراء" في تصنيف "كوفيد-19".

ويعتبر المنظمون أن هذا الأمر كان متوقعا حيث سينطلق السباق بغياب الجماهير عن خط الانطلاق، مع حظر وقوف السيارات على جوانب الطرقات خلال المراحل إضافة إلى خط النهاية.