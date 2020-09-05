نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مجموعة منتخب تونس في كأس العالم لكرة اليد 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُسدل الستار على قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي أُقيمت فعاليتها في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، بمشاركة ممثلي المنتخبات الـ32، منذ قليل. مواعيد مباريات منتخب تونس في كأس العالم لكرة اليد (سيتم الكشف عن لاحقًا) ووقع المنتخب التونسي الشقيق في المجموعة الثانية بجانب منتخبات بولندا والبرازيل وإسبانيا. وجاء نتيجة القرعة على النحو التالي :- المجموعة الأولى: كاب فيردي - أوروجواي - ألمانيا - المجر Advertisements المجموعة الثانية: بولندا - البرازيل - إسبانيا - تونس المجموعة الثالثة: أنجولا - اليابان - كرواتيا - قطر المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - البحرين - الدنمارك - الأرجنتين المجموعة الخامسة: منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي - فرنسا - النرويج - النمسا المجموعة السادسة: المغرب - آيسلندا - البرتغال - الجزائر المجموعة السابعة: المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد - مصر المجموعة الثامنة: روسيا - كوريا الجنوبية - سلوفينيا - بيلاروسيا

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