نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قرعة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر 2021 (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم السبت، مراسم سحب قرعة النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد (مصر 2021)، في حفل مبهر شهدته منطقة أهرامات الجيزة، وأسفرت عن مجموعات قوية وأخري متوازنة في البطولة العالمية. ووقع منتخب مصر "مستضيف البطولة" في المجموعة السابعة مع منتخبات (السويد – التشيك – ممثل أمريكا الجنوبية).

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