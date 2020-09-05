مران الإسماعيلي استعداداً لمواجهة نادي مصر تحت قيادة العجوز وحمص.. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، تحت قيادة أحمد العجوز، المدرب العام لفريق الكرة الأول، القائم بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدرب الفريق، أول تدريباتهما، مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة نادي مصر.

ويستضيف الدراويش، فريق نادي مصر، مساء الإثنين القادم على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الــ25 من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، قد أسند المهمة إلى الثنائى المذكور، مع تعيين مدير فنى أجنبي جديد، ومدرب أحمال؛ سعيا لتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

المران بدأ باجتماع عقده الجهاز الفنى، حرص خلاله على تحفيز اللاعبين، ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات من جديد، مع وضع الخطوط العريضة المقرر الالتزام بها خلال الفترة المقبلة.

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كما تطرق المران لخوض اللاعبين الأساسيين مران استشفائى من أجل تخلصهم من علامات الارهاق فيما ادى باقى اللاعبين تدريبات خططية متنوعة.

وخصص الجهاز الفنى فقرة خاصة على التسديدات باعتبارها احد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف وتم إيقاف المران عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء.

واختتم المران بتقسيمة حماسية على منتصف الملعب للوقوف على مدى استيعاب الخطط الفنية المراد تطبيقها خلال المباريات.