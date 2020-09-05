وتعاقد نادي الاتحاد السكندري مع خالد عبد الله كمدرب حراس للفريق الأول عقب رحيل مجدي بهلول .
الجدير بالذكر أن خالد عبد الله مدرب حراس نادي الاتحاد السكندري كان عضوا في الجهاز الفني لطلعت يوسف خلال توليه قيادة طلائع الجيش وأهلي طرابلس الليبي ليجتمعا سويا من جديد في نادي الاتحاد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد مشادة مع طلعت يوسف.. مدرب حراس الاتحاد يرحل عن الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.