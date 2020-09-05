اكتساح برتغالي وتوهج فرنسي.. نتائج بطولة دوري الأمم الأوروبية اليوم

حقق منتخب إنجلترا فوزًا صعبًا في الوقت القاتل على أيسلندا بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل رحيم سترلينج هدف إنجلترا الوحيد من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة الأخيرة من المباراة، مع تسجيل المشاركة الأولى للاعب مانشستر سيتي فيل فودين بقميص منتخب إنجلترا.

وجاءت باقي نتائج بطولة دوري الأمم الأوروبية كالتالي:

مقدونيا 2 : 1 أرمينيا

جبل طارق 1 : 0 سان مارينو

أيسلندا 0 : 1 إنجلترا

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إستونيا 0 : 1 جورجيا

إذربيجان 1 : 2 لوكسمبرج

قبرص 0 : 2 الجبل الأسود

الدانمارك 0 : 2 بلجيكا

البرتغال 4 : 1 كرواتيا

السويد 0 : 1 فرنسا