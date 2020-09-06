إنجلترا تخطف فوزا مثيرا على آيسلندا "1-0" في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - اقتنص منتخب إنجلترا فوزا مثيرا من ملعب مضيفه منتخب ايسلندا 1 /صفر اليوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المستوى الثاني للمجموعة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم. وفي مباراة أخرى تغلب منتخب بلجيكا على مضيفه منتخب الدنمارك 2 /صفر. وعلى ملعب لاواردالسفولور ستاديوم ، كانت المباراة تتجه للانتهاء بالتعادل السلبي لكن منتخب إنجلترا حصل على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، تزامنت مع طرد لاعب ايسلندا سفيرير إنجاسون، ليسجل منها رحيم ستيرلينج هدف الفوز القاتل. Advertisements وأكمل منتخب إنجلترا أيضا بعشرة لاعبين لطرد كايل ووكر في الدقيقة 72. ويحل منتخب إنجلترا في المركز الثاني بمجموعته برصيد ثلاث نقاط بفارق هدف عن منتخب بلجيكا. وعلى ملعب باركن ستاديوم، أنهى منتخب بلجيكا الشوط الأول من مباراته أمام الدنمارك متقدما بهدف سجله جايسون دينايير في الدقيقة التاسعة. وأكد درايس ميرتينز فوز المنتخب البلجيكي بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 77.

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