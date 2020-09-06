نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسا الأهلي والزمالك.. الوداد والرجاء مُهددان بالحرمان من المشاركة في البطولات الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، هدد ناديي الرجاء والوداد المغربيين، بالحرمان من المشاركة في البطولات الإفريقية للأندية، في حال عدم التزامهما بتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين، الذين لهم ملفات بلجنة المنازعات التابعة للإتخاد المغربي والإتحاد الدولي "فيفا" أو المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وأكد موقع "le360 sport" المغربي أن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" هددت جميع الأندية بالحرمان من التواجد في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية خلال الموسم الرياضي الكروي المقبل، في حال عدم الالتزام بسداد مستحقات لاعبيها وكذلك مدربيها.

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وأوضح الموقع المغربي أن "الكاف" طالب عبر قنواته الرسمية مده بالمعلومات عن ديون أندية الوداد والرجاء، ونزاعاتهما مع بعض اللاعبين والمدربين، بسبب مستحقات المالية العالقة في ذمة الناديين المغربيين ..

وأشار الموقع أن فريقا الرجاء والوداد لديهما عدد كبير من ملفات النزاعات، ما بات يستوجب تسوية وضعيتهما القانونية والمالية، حتى يتجنبا حرمانهما من المشاركة القارية.

ويواجه النادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي في نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، بينما يصطدم الأهلي بفريق الوداد الرياضي، حيث ستقام مباراتي الذهاب يومي 25، 26 سبتمبر الجاري على الترتيب بالمغرب، بينما ستقام مباراتي الإياب يومي 2 و3 أكتوبر المقبل بمصر.