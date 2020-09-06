الرياضة

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على ضم نجم الزمالك السابق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على ضم نجم الزمالك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصدر داخل نادي مصر المقاصة، عن تلقى محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الفيومي، أكثر من عرض للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وجهة محمد إبراهيم المقبلة في الموسم الجديد 

وأوضح المصدر أن الأهلي وبيراميدز يفاوضان محمد إبراهيم منذ شهر تقريبا وتحديدا بعد تألقه خلال الفترة الماضية، بعد عودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وتابع أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، علم  بدخول إدارات التعاقدات في الأهلي وبيراميدز في مفاوضات جادة مع وكيل محمد إبراهيم.

وأشار إلى أنه لا يوجد أية عروض رسمية لنادي مصر المقاصة، بشأن رحيل محمد إبراهيم خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ولا يمانع  أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، بيع  محمد إبراهيم، في حال تلقى عرضا مناسبا ماديا، مشيرة إلى أن اللاعب هو من سيحدد وجهته المقبلة في الموسم الجديد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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