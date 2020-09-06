نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على ضم نجم الزمالك السابق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصدر داخل نادي مصر المقاصة، عن تلقى محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الفيومي، أكثر من عرض للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وجهة محمد إبراهيم المقبلة في الموسم الجديد
وأوضح المصدر أن الأهلي وبيراميدز يفاوضان محمد إبراهيم منذ شهر تقريبا وتحديدا بعد تألقه خلال الفترة الماضية، بعد عودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وتابع أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، علم بدخول إدارات التعاقدات في الأهلي وبيراميدز في مفاوضات جادة مع وكيل محمد إبراهيم.
وأشار إلى أنه لا يوجد أية عروض رسمية لنادي مصر المقاصة، بشأن رحيل محمد إبراهيم خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
ولا يمانع أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، بيع محمد إبراهيم، في حال تلقى عرضا مناسبا ماديا، مشيرة إلى أن اللاعب هو من سيحدد وجهته المقبلة في الموسم الجديد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على ضم نجم الزمالك السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.