نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. إيفرتون يعلن ضم نجم نابولي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع البرازيلي ألان، من نادي نابولي الإيطالي، لمدة ثلاثة أعوام.
ومن جهته، قال ألان في بيان أصدره النادي الإنجليزي: "أشعر بسعادة حقيقية بالتعاقد مع إيفرتون. أنا في غاية السعادة لوجودي هنا".
وأضاف اللاعب البرازيلي: "أتمنى، كما كان الحال دوما طوال مسيرتي المهنية، أن أساهم من خلال أدائي مع زملائي في الفريق في تقديم مباريات كبيرة وأداء كبير، وأن نحقق الفوز بأشياء مهمة".
ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن إيفرتون دفع نحو 25 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي البالغ 29 عاما.
وأحرز ألان 11 هدفا، وصنع 16 هدفا آخر في أكثر من 200 مباراة خاضها مع نابولي في جميع المسابقات، وساعد الفريق في الفوز بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي.
على الصعيد الدولي، شارك ألان في تسع مباريات مع منتخب البرازيل، وكان ضمن تشكيلة الفريق الفائز ببطولة "كوبا أمريكا" في 2019.
واحتل إيفرتون المركز 12 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين في الموسم الماضي، وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد بمواجهة خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبير اللندني، في الـ13 من سبتمبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رسميا.. إيفرتون يعلن ضم نجم نابولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.