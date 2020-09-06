شوبير يعلن موعد المؤتمر الصحفي لـ إعلان تفاصيل صفقة انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "رسميا الاثنين المقبل بيراميدز يقدم رمضان صبحي في مؤتمر صحفي بملعب الدفاع الجوى "
وكان رمضان صبحي اعلن منذ فترة عن رغبته في الانضمام لـ بيراميدز عقب انتهاء اعارته مع فريق الاهلي
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