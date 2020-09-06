كشفت الدكتورة إشراف قنفود المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع فرجاني ساسي، لاعب وسط المنتخب التونسي ونادي الزمالك حاليًا.
وأكدت إشراف قنفود في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": فرجاني ساسي تلقى عروضا من أندية مصرية وأوروبية والأولوية للزمالك".
وأضاف: "فرجاني ساسي من اللاعبين المميزين ولديه خبرات كافية داخل وخارج الملعب".
وأتمت: " فرجاني ساسي لديه قوة ذهنية كبيرة وهي وراء تركيزه في الملعب".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هل يرحل عن الزمالك؟ فرجاني ساسي يتلقى عروضا مصرية وأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.