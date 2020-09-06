هل يرحل عن الزمالك؟ فرجاني ساسي يتلقى عروضا مصرية وأوروبية

كشفت الدكتورة إشراف قنفود المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع فرجاني ساسي، لاعب وسط المنتخب التونسي ونادي الزمالك حاليًا.

وأكدت إشراف قنفود في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": فرجاني ساسي تلقى عروضا من أندية مصرية وأوروبية والأولوية للزمالك".

وأضاف: "فرجاني ساسي من اللاعبين المميزين ولديه خبرات كافية داخل وخارج الملعب".

وأتمت: " فرجاني ساسي لديه قوة ذهنية كبيرة وهي وراء تركيزه في الملعب".