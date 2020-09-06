كشري: أسوان قدم مباراة أفضل من سموحة.. وكان من حقنا الفوز لا التعادل.. فيديو

قال احمد كشري المدير الفني لفريق اسوان اننا قدمنا مباراة افضل فنيا من سموحة اليوم وكان من حقنا الفوز .
واكد كشري في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق ان التحكيم كان له دور كبير في خروج المباراة بالتعادل اليوم وتم احتساب ضربة جزاء ضدنا ليس لها اساس من الصحة .
وتابع ان فريق اسوان يقدم افضل كرة في الدوري ولا نخسر الإ بصعوبة ، ونسعى من اجل التقدم في جدول ترتيب الجدول لان الفريق يقدم كرة قدم مميزة .
واحتل سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري بينما تواجد أسوان في المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة .
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