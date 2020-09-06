كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك ..فيديو

قال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten، ان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، اكد عدم ممانعته فى إعارة الثلاثى "كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر"، في فترة الانتقالات الصيفيه القادمة .

كارتيرون سبق وأكد أن الثلاثى خارج حساباته ، خلال الصيف القادم، وطلب بيعهم، الا ان اقتراحا باعارتهم قد تم تقديمه اليه من جانب أمير مرتضي.

واستقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الطلائع المقبلة المقرر لها في الثامنة والنصف مساء غد على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري. وتضم قائمة المباراة كلا من : حراسة المرمى : محمود جنش – محمد عواد Advertisements خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – أحمد عيد خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – مصفى فتحي - إسلام جابر - كريم بامبو – محمد عنتر خط الهجوم : مصطفى محمد – كاسونجو – عمر السعيد – أسامة فيصل ويغيب عن الفريق كل من حازم إمام ومحمود الونش وشيكابالا وحسام أشرف للإصابة وإمام عاشور للإيقاف ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وأحمد سيد زيزو محمد حسن ومحمد عبد السلام لأسباب فنية

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