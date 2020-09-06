هاني حتحوت: بيراميدز يقدم رمضان صبحي للإعلام خلال أيام

قال الإعلامى هاني حتحوت، إن نادى بيراميدز سيقدم لاعبه الجديد، رمضان صبحي لوسائل الإعلام خلال أيام قليلة.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، أن بيراميدز توصل لاتفاق مع إدارة هدرسفيلد الإنجليزي، بشأن صفقة رمضان صبحي ويتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة.

وتابع حتحوت، أن بيراميدز يعمل حاليا على كيفية تقديم لاعبه الشاب لوسائل الإعلام، وسيعقد مؤتمرا صحفيًا بملعب الدفاع الجوى للإعلان عن الصفقة.