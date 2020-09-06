هشام نصر: تحديات كبيرة لخروج مونديال اليد 2021 بشكل يليق بمصر.. فيديو

قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد إننا نواجه تحديات كبيرة من أجل الاستعداد والتنظيم لمونديال العالم 2021 في مصر.
وأضاف نصر في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن اهتمام الدولة بهذا الحدث يُعد اهتماما كبيرا؛ لأن التحدي كبير أمام العالم، لظهور المونديال بشكل يليق باسم بلدنا.
وتابع أنه ولأول مرة تقام البطولة من ٣٢ فريقا في بلد واحدة، وهذا تحد كبير، لكننا على أتم الاستعداد والتنظيم بمساعدة اجهزة الدولة .
وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الـ7 فى فعاليات قرعة كأس العالم لكرة اليد بمنطقة الأهرامات، التي ستسضفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة .
* المجموعة السابعة :
- مصر
- بطل أمريكا الجنوبية
- جمهورية التشيك
- السويد
وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ 22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .
بدأت مراسم القرعة بحفل الموسيقار عمر خيرت بمجموعة من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب الحاضرين ، تبعها مجموعة من الاستعراضات الفرعونية التي تعبر عن التاريخ المصري ، وأعقبها مراسم قرعة بطولة العالم وإختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة، بينما يقدم الحفل الفنان خالد النبوى والإعلامية جاسمين طه والإعلامية والفنانة إنجى المقدم .
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