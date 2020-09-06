محمود الخطيب يستعد للتدخل| الأهلي يقترب من شراء لاعب الزمالك السابق من مصر المقاصة

أكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten، ان الجهاز الفني للاهلي، استقر على التعاقد مع اللاعب محمد ابراهيم، بنادي مصر المقاصة، خلال فترة الإنتقالات القادمة لحاجة الفريق الي خدماته بعد المستوى المميز الذي يقدمه خلال الفترة الاخيرة.
وحدد نادي مصر المقاصة مبلغ ٢ مليون دولار، قيمة اللاعب ، وسيتدخل محمود الخطيب رئيس الاهلي- بحكم علاقته القوية باللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة-؛ لحسم الصفقة سريعا، بعد علمه بتدخل نادي بيراميدز في الصفقة.
وترددت أنباء عديدة فى الساعات الماضية فى دخول بيراميدز والاهلي فى صراع علي ضم محمد إبراهيم بعد تألقه مع مصر المقاصة .
وانتقل محمد إبراهيم لصفوف مصر المقاصة منذ بدايه الموسم الجاري قادما من نادي الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه.
وشارك محمد إبراهيم هذا الموسم 18 مباراة في الدوري وكأس مصر ونجح فى تسجيل 4 اهداف وصنع 3 أخرى .
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