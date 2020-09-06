نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض أوروبي يهدد مسيرة "كارتيرون" مع الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تلقى عرضًا في الفترة الأخيرة من أحد الأندية الأوروبية في فرنسا.
ولكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدرب الذي أبلغ الوسيط في العرض بالرفض التام، والتمسك بالبقاء مع الزمالك في الفترة المقبلة.
ويشعر كارتيرون بالراحة مع الزمالك، ويرغب في إستكمال مشروعه مع الفريق، والحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما دفعه لغلق الباب بشكل نهائي أمام أي عروض خارجية له.
ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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